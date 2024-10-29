В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)

За свої послуги учасники схеми отримували від 6 тис. до 12 тис. дол. залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

Про це повідомили в ДБР 29 жовтня.

Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, що допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, які давали МСЕК підстави визнавати непридатність до військової служби.

Навесні лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати "платні послуги" охочим уникнути мобілізації чоловікам. Медик залучив до схеми 12 лікарів з різних закладів міста, посадовців обласного центру МСЕК та їхніх родичів, які були посередниками.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідні медичні документи для підтвердження "історії хвороби", зокрема навіть робили МРТ-знімки. Після цього військовозобов’язані з пакетом документів зверталися до МСЕК, де їх зустрічали "підготовані" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

За свої послуги учасники схеми отримували від 6 тис. до 12 тис. дол. залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Правоохоронці встановили 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою. Інші – в процесі встановлення.

Працівники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучили медичні документи, понад 80 тис. дол. готівкою та три авто преміум-класу.

Окрім того, під час обшуку у МСЕК було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які перебували в розшуку за фактом самовільного залишення військової частини, та п’ятьох "клієнтів" призовного віку, розшукуваних за ухилення від військової служби.

Правоохоронці затримали лікаря-організатора злочинної схеми та повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Всім їм загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

В одеській МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах / Фото: ДБР

До слова, напередодні в Державній податковій службі України перевірили керівництво на наявність інвалідностей, оформлених після 24 лютого 2022 року. Серед 17 людей з інвалідністю лише одна отримала її через поранення на фронті.

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