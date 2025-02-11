В одному з міст України запровадили екстрені відключення світла

Внаслідок пошкоджень мереж у Дніпрі запроваджуються екстрені відключення електропостачання.

Про це повідомила група ДТЕК у Telegram.

"Через пошкодження розподільчих мереж в місті Дніпрі застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укренерго” запровадило обмеження у споживанні електроенергії, але вони стосуються лише промисловості й бізнесу. Запроваджені обмеження діють від 6 ранку до 9 вечора, але не передбачають відключення світла для населення. Обмеження запроваджено через пошкодження енергооб’єктів під час російських ракетних ударів і дронових атак.

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