У кількох областях скасовані екстрені відключення світла: де саме

Через масований обстріл з боку РФ були вимушено застосовані обмеження.

У кількох областях скасовані екстрені відключення світла. Зокрема, йдеться про Дніпропетровщину та Донеччину.

Про це повідомили у ДТЕК.

Також це стосується Черкаської області.

"Аварійні відключення за командою диспетчера НЕК "Укренерго" скасовані", – повідомили в ОВА.

Втім потреба в заощадженні електроенергії залишається актуальною.

Нагадаємо, вчора, 10 лютого, вимушено було запроваджено обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються

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