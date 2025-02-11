У кількох областях скасовані екстрені відключення світла: де саме

Через масований обстріл з боку РФ були вимушено застосовані обмеження.
У кількох областях скасовані екстрені відключення світла. Зокрема, йдеться про Дніпропетровщину та Донеччину.
Про це повідомили у ДТЕК.
Також це стосується Черкаської області.
"Аварійні відключення за командою диспетчера НЕК "Укренерго" скасовані", – повідомили в ОВА.
Втім потреба в заощадженні електроенергії залишається актуальною.
Нагадаємо, вчора, 10 лютого, вимушено було запроваджено обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються
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