Споживання електроенергії зростає: чи відключатимуть світло у громадян

Сьогодні, 10 лютого, вимушено було запроваджено обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються

Про це повідомляє "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", — закликали у компанії.

Споживання електроенергії зростає

За даними "Укренерго", сьогодні станом на 7:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж в той самий час попереднього робочого дня.

"Вчора, 9 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 2 лютого. Причина таких відчутних змін – суттєве зниження температури повітря, порівняно з попереднім тижнем", – наголосили енергетики.

У відомстві нагадали: зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Для збалансування енергосистеми сьогодні від 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості перенесіть користування потужною технікою на нічні години", – констатували в "Укренерго".

Водночас слід пам'ятати, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, в Україні можливі аварійні відключення світла через похолодання, яке прийшло до України. У деяких регіонах температура повітря може опуститися до -14 градусів.

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