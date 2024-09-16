В Україні автоматизують вручення повісток: що відомо

У Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток.

Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий у DOU Podcast.

За словами Берестового, зараз повістки виписують вручну, роздруковують. Згодом папери отримує начальник ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, а далі повістки розносять. Такий процес, каже Берестовий, є неминучим.

"Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти – на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо", - пояснив посадовець.

Він додав, що процес буде прозорим і "це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз".

"Відповідно, коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису. І ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Тому в Резерв+ буде функція: як через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна, легальна і її ніхто інший не підписав по дорозі до автобусної зупинки", - пояснив Берестовий.

Раніше ми писали, як в Україні карають за відмову від повістки.

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