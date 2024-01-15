В Україні фіксують випадки вірусу грипу типу А та В: медик попередив про небезпеку

Медик нагадав, що COVID-19 теж нікуди не зник.

В Україні зафіксували випадки грипу, який зумовлений вірусом типу А та В.

Про це розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає "Громадське радіо".

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"Маємо підтверджені випадки грипу. Грип, який зумовлений як вірусом грипу А, так і вірусом грипу В. Є чимало повідомлень як серед дорослих, так і дітей. Напливу в амбулаторії немає і це добре", – сказав лікар-інфекціоніст.

Лапій нагадав, що COVID-19 нікуди не зник і залишається. Медик припустив, що коронавірус скоріш за все отримує характер сезонної інфекції, такої як грип, або інфекції, які вражають дихальні шляхи.

"Якщо дивитись на пік осінньої хвилі COVID, він припав на кінець листопада. За офіційними даними, ми втрачали понад 50 людей у тиждень від підтвердженого COVID-19 і мали кілька тисяч людей в тиждень госпіталізованих з важким перебігом COVID-19", – каже медик.

Також він додав, що ближче до нового року кількість хворих зменшувалась, але за перший тиждень 2024 року знову почалось зростання.

Раніше повідомлялося, що у Києві реєструють смерті через грип та COVID-19. Так, за перший тиждень 2024 року вже зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.

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