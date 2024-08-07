В Україні можуть початися перебої з хлібом: названа причина

Пекарі в Україні стикаються з кризою, тому хліб може подорожчати на 20%.

В Україні існує реальний ризик перебоїв з хлібом, оскільки у червні та липні основні виробники хліба працювали на межі збитків або без прибутку..

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, пише Мінфін.

Юрій Дученко повідомив, що ціни на борошно зросли на 50% за останні кілька місяців, і продовжують зростати. Вартість борошна піднялася з 10 тисяч до 15 тисяч гривень за тонну і може досягти 16−16,2 тисяч до листопада. Оскільки борошно складає близько 40% собівартості хліба, а інша сировина, електроенергія, логістика та пакування також подорожчали, необхідно підвищити ціни на хліб на 15−20%. Без цього багато хлібозаводів можуть зупинитися, що призведе до перебоїв з постачанням хліба. Деякі підприємства вже працюють в одну зміну або перебувають на межі зупинки.

За його словами, ціни на борошно зросли через обмежену пропозицію зерна другого класу, яке потрібне для випічки хліба, а також через те, що продавці затримують зерно в очікуванні кращих цін. Борошномели також витрачають більше через перебої з електроенергією, хоча у хлібозаводів критичної інфраструктури вони були незначними.

Він зазначив, що пекарі не можуть підняти ціни на хліб відповідно до зростання витрат, що призводить до фінансових труднощів і проблем з виконанням контрактів.

Нагадаємо, Світлана Черемісіна з Інституту аграрної економіки прогнозує, що до кінця літа 2024 року ціни на крупи зростуть на 3-5%, а на хліб – на 4-6% через подорожчання сировини та електроенергії.

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