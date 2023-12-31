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В Україні оголошена повномасштабна тривога

В Україні оголошена повномасштабна тривога

Фото: Дарницька райдержадміністрація.

Пройдіть до найближчого укриття.

Сьогодні, 31 грудня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

Злетів МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Останнім часом в Україні повітряні тривоги, які оголошують через зліт російського винищувача МіГ-31К, короткі. Причиною можуть бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
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