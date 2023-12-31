Виїзд за кордон багатодітних чоловіків – в ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК

Днями у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, зокрема за системою "Шлях", багатодітних і чоловіків з інвалідністю. Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що через неодноразові підроблення документів прикордонники можуть вимагати від чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в документах про військовий облік.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітністю, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах", - прокоментував він.

Нагадаємо, люди скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. Зокрема пишуть, що прикордонники ще від 29 грудня перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю. Також є інформація про невипуск багатодітних батьків. А на КПП присутні працівники ТЦК і СП.

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