В Украине объявлена полномасштабная тревога

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Сегодня, 31 декабря, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.
Взлетел МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.
В последнее время в Украине воздушные тревоги, объявляемые из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, кратки. Причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.
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