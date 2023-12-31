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В Украине объявлена полномасштабная тревога

В Украине объявлена полномасштабная тревога

Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

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Сегодня, 31 декабря, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Взлетел МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

В последнее время в Украине воздушные тревоги, объявляемые из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, кратки. Причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.

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