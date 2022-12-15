В Україні оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека

В Україні близько 7:10 ранку 15 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська і Сумська області.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття. ЗМІ повідомляють про високу ймовірність запуску російських ракет.

Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірний напад Білорусі. Він вважає, що білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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