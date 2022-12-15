В Україні оголошено повітряну тривогу: ракетна небезпека

Висока ймовірність запуску ракет.
В Україні близько 7:10 ранку 15 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська і Сумська області.
Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття. ЗМІ повідомляють про високу ймовірність запуску російських ракет.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірний напад Білорусі. Він вважає, що білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.
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