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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1981
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В Україні поширюється смертельно небезпечна інфекція: що відомо

Інфекція може викликати ураження печінки, нирок і м’язів

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Хвороби

Лептоспіроз в Україні / © pixabay.com

На Полтавщині виявили лептоспіроз. Це вже четвертий випадок зараження небезпечною хворобою, яку переносять гризуни в Україні 2025 року.

Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

В Україні вже зафіксовано чотири випадки лептоспірозу — інфекції, що передається через укуси щурів, мишей або контакт з водою, забрудненою сечею заражених тварин. За даними Центру громадського здоров’я, лептоспіроз пошкоджує капіляри, а також може уражати печінку, нирки та м’язи. У 70% госпіталізованих хвороба має тяжкий перебіг, а летальність сягає 20%.

Основні симптоми — сильні болі в м’язах, особливо в литках і підвищена кровоточивість.

Медики закликають уникати купання у сумнівних водоймах, берегти продукти від контакту з гризунами й мити овочі лише чистою водою. При перших проявах інфекції слід негайно звернутись до лікаря.

Нагадаємо, дослідження після COVID-вакцинації може зростати ризик серйозних ускладнень.

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