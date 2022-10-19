В Україні прогнозують перший сніг: коли і де чекати

У четвер в Україні можливий перший сніг.

Так, 20 жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Через що мокрий сніг? Бо завтра очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище 4-9°, у південній частині буде вище - 8-14°", - прогнозує вона.

Щодо опадів, то вони переважно у вигляді дощу пройдуть у східних, центральних та північних областях. Вночі та вранці на півночі та в центрі можливий мокрий сніг. На заході буде переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.

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До похолодання та опадів ще й приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві, за прогнозом Діденко, 20 жовтня також різко змінитися погода у бік різкого похолодання. Так, температура повітря у столиці вдень становитиме лише 5-7°, пройде дощ, а вранці можливий навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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