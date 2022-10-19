В Украине прогнозируют первый снег: когда и где ждать

В четверг в Украине возможен первый снег.

Так, 20 октября ночью в Карпатах, а утром и днем местами в северной части и центральных областях (Полтавская, Днепропетровская, Черкасская области) есть вероятность мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Из-за чего мокрый снег? Потому что завтра ожидается существенное снижение температуры воздуха. Максимально днем она не будет подниматься выше 4-9°, в южной части будет выше — 8-14°", — прогнозирует она.

Что касается осадков, то они в основном в виде дождя пройдут в восточных, центральных и северных областях. Ночью и утром на севере и в центре возможен мокрый снег. На западе будет преимущественно сухо, только в Карпатах ночью и утром будет дождь и мокрый снег.

В южной части Украины дожди возможны только в Запорожской области и Крыму, а в Одесской, Николаевской и Херсонской областях осадки маловероятны.

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К похолоданию и осадкам еще и присоединится сильный северный ветер, порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве, по прогнозу Диденко, 20 октября также резко изменится погода в сторону резкого похолодания. Так, температура воздуха в столице днем составит лишь 5-7°, пройдет дождь, а утром возможен даже мокрый снег.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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