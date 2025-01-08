В Україні сподіваються, що формат "Рамштайну" матиме продовження

За словами Олександра Мережка, на завтрашній зустрічі йтиметься про те щоб застрахувати Україну на майбутнє.

У Верховній Раді сподіваються, що формат "Рамштайну" матиме продовження.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики України та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Сподіваємось, що ця зустріч у форматі "Рамштайн" не буде останньою", – сказав Мережко, коментуючи заяву Міноборони Польщі.

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За словами голови Комітету Ради, на завтрашній зустрічі йтиметься про те щоб застрахувати Україну на майбутнє.

"Якщо говорити про США, нового президента, я дуже сподіваюсь, що цей формат буде продовжено з однієї простої причини – це дуже зручно і вже немає сенсу руйнувати те, що дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні. Я думаю що це не остання зустріч", – додав він.

Зазначимо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, 9 січня.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції 8 січня заявив, що завтрашня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою.