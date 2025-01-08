В Украине надеются, что формат "Рамштайна" будет продолжен

По словам Александра Мережко, на завтрашней встрече речь пойдет о том, чтобы застраховать Украину на будущее.

В Верховной Раде надеются, что формат "Рамштайна" будет иметь продолжение.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Надеемся, что эта встреча в формате "Рамштайн" не будет последней", – сказал Мережко, комментируя заявление Минобороны Польши.

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По словам председателя Комитета Рады, на завтрашней встрече речь пойдет о том, чтобы застраховать Украину на будущее.

"Если говорить о США, новом президенте, я очень надеюсь, что этот формат будет продолжен по одной простой причине – это очень удобно и уже нет смысла разрушать то, что дает результаты, которые являются достаточно удобным форматом для оказания помощи Украине. Я думаю что это не последняя встреча", – добавил он.

Отметим, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции 8 января заявил, что завтрашняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может стать последней.