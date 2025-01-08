В Угорщині непрямо пригрозили заблокувати українське членство в ЄС — причина

Петер Сійярто висловився про вступ до ЄС для України.

В Угорщині вчергове поскаржилися на рішення Києва припинити транзит російського газу. Тепер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто непрямо пригрозив заблокувати вступ до Євросоюзу для України.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у Facebook.

"МЗС України досить агресивно відреагувало на вчорашню новину про підвищення цін на природний газ внаслідок закриття українського транзиту газу", - написав Сіярто.

Він додав, що в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити транзит російського газу і нафти через Україну в період воєнного стану.

"Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати "за",- заявив міністр.

Він зазначив, що кожна країна має право вирішувати, звідки і яким шляхом вона закуповує необхідні їй джерела енергії, і "ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав'язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії".

"Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією в ЄС", - сказав Сіярто.

Тим часом у Євросоюзі можуть уникнути потреби у російському газі завдяки родовищу в Чорному морі. В ЄС вирішили до 2027 року повністю відмовитись від газу РФ, замінити який допоможе видобуток із румунського родовища.

Читайте також: