В Україні стався землетрус: поштовхи відчули на Закарпатті

На Закарпатті стався землетрус у вівторок, 3 січня.

На території Закарпатської області в районі міста Іршава зареєстровано землетрус.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися на глибині 6 км магнітудою 3,8 балів (за шкалою Ріхтера). Їх було відносно відчутно в 15:28.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - розповіли у Головному центрі спеціального контролю.

Нагадаємо, попередній раз 28 грудня землетрус стався в Івано-Франківській області. Тоді він був магнітудою 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

Перед тим, 2 грудня, стався невідчутний землетрус в районі міста Новодністровськ Чернівецької області на глибині 6 км.

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