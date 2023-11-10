В Україні створили наземного робота SIRKO: як він допомагатиме на фронті

В Україні на фронті тестують безпілотні технології з Brave1. Цього разу - це UGV Sirko-S1 — універсальний наземний робот.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як допомагатиме робот на фронті

Основне заняття робота - допомога військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

"Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження — до 200 кг", - мовиться у повідомленні.

Наземний робот SIRKO

На сьогодні розробка уже встигла показати успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових.

"У планах розробників — обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій", - додав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що в Україні презентували систему захисту бронетехніки від російських БпЛА, яка отримала назву Piranha AVD 360. Вона успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

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