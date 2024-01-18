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В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

Повітряна тривога. / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

У четвер, 18 січня, в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Вже вдруге від ранку "почервоніли" усі регіони через загрозу аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31 з аеродрому Моздок", - йдеться у повідомленні. 

Мапа тривоги станом на четвер, 18 січня. / © t.me/povitryanatrivogaaa
Мапа тривоги станом на четвер, 18 січня. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, о 08:48 в Україні також оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГа. Сирени лунали до 09:13.

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