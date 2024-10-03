В якому режимі Україні доведеться жити найближчі 10 років: думка історика

Ймовірно, найближчі 10 років Україні доведеться жити в режимі воєнної країни. Але це не зовсім погано.

Про це сказав історик, професор УКУ Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.

“Необов’язково що будемо воювати, але будемо жити в режимі воєнної країни. Це не дуже зле, тому що ми часто бачимо, як воєнна економіка дає поштовхи для зростання країни. Зокрема, вирішує чимало соціальних проблем”, – пояснив він.

Сама Україна цього зробити не зможе, бо не має ресурсів. Для цього нам потрібні союзники, тверді союзники.

Нагадаємо, за словами радника ОПУ Михайла Подоляка, заяви про начебто "довгу" війни Росії проти України та можливі територіальні поступки є недоречними. Якщо такі тези й були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вони позбавлені логіки.

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