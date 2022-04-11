Важливо як ніколи: будьте обачними з вибухонебезпечними предметами

Важливо як ніколи: будьте обачними з вибухонебезпечними предметами

Якщо побачили небезпечний предмет, дзвоніть "101".

В Україні посилилася мінна небезпека.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Запам’ятайте самі та навчіть дітей:

Дивитися під ноги.

Не підіймати покинуті предмети з землі.

Не наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів, їхніх уламків, військової техніки.

Якщо побачили небезпечний предмет, дзвоніть "101".

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

Також читайте Важливо як ніколи: під час війни уважно дивіться під ноги та не підіймайте нічого з землі

Читайте також: