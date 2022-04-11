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Важливо як ніколи: будьте обачними з вибухонебезпечними предметами

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Важливо як ніколи: будьте обачними з вибухонебезпечними предметами

ДСНС України

Якщо побачили небезпечний предмет, дзвоніть "101".

В Україні посилилася мінна небезпека.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. 

Запам’ятайте самі та навчіть дітей:

  • Дивитися під ноги.
  • Не підіймати покинуті предмети з землі.
  • Не наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів, їхніх уламків, військової техніки.
  • Якщо побачили небезпечний предмет, дзвоніть "101". 

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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