Важно как никогда: будьте осмотрительны со взрывоопасными предметами

Если вы увидели опасный предмет, звоните "101".

В Украине усилилась минная опасность.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Запомните сами и научите детей:

Смотреть под ноги.

Не поднимать заброшенные предметы с земли.

Не приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам, их обломкам, военной технике.

Если вы увидели опасный предмет, звоните "101".

В настоящее время Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты. Мир пытается нам помочь: выделяют деньги, учат саперам. Но и это невероятно раздражает врага.

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