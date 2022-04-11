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Важно как никогда: будьте осмотрительны со взрывоопасными предметами

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Важно как никогда: будьте осмотрительны со взрывоопасными предметами

ГСЧС Украины

Если вы увидели опасный предмет, звоните "101".

В Украине усилилась минная опасность.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Запомните сами и научите детей:

  • Смотреть под ноги.
  • Не поднимать заброшенные предметы с земли.
  • Не приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам, их обломкам, военной технике.
  • Если вы увидели опасный предмет, звоните "101".

В настоящее время Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты. Мир пытается нам помочь: выделяют деньги, учат саперам. Но и это невероятно раздражает врага.

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