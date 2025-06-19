Вдавав хворого, а потім вдарив працівника ТЦК: деталі інциденту на Чернігівщині

Бійка з ТЦК (ілюстративне фото) / © фото з соцмереж

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В інтернеті поширюється відео, на якому, ймовірно, зафіксовано перевищення службових повноважень військовослужбовцями одного з районних ТЦК та СП Чернігівської області із застосуванням фізичної сили під час оповіщення громадян. За цим фактом вже призначили службове розслідування. Проте наразі відомі й інші деталі цієї історії.

Про це повідомиляє Чернігівський обласний ТЦК та СП

Військові з ТЦК хотіли перевірити документи у чоловіків. Чоловіки, за словами військових, почали поводитися зухвало. Після довгої розмови один з них погодився поїхати до ТЦК. Там він сказав, що у нього болить плече і, можливо, зламане. Бригада швидкої допомоги доставила громадянина до медичного закладу. Результати обстеження та рентгену не підтвердили заявлених ушкоджень.

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Виявилося, що цей чоловік перебував у розшуку за ухилення від військового обов’язку під час мобілізації. Коли військовослужбовці запропонували йому проїхати до ТЦК та СП, він почав поводитися агресивно та вдарив одного з військовослужбовців у ногу, намагаючись утекти.

Військовослужбовець, якого вдарили, є учасником бойових дій, переведеним до ТЦК та СП після поранення. Удар прийшовся саме на ногу, яка була травмована ним під час виконання бойових завдань на фронті.

Позиція керівництва ТЦК

Керівництво Чернігівського обласного ТЦК та СП не виправдовує перевищення повноважень з боку своїх військовослужбовців. Водночас, вони рішуче засуджують порушення громадянами вимог законодавства щодо військового обов’язку та мобілізації. А також застосування фізичної сили до представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За результатами службового розслідування винні військовослужбовці будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося, правоохоронці Тернопільщини викрили корупційні оборудки у двох територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції виявили дві різні схеми заробітку на військовозобов’язаних.

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