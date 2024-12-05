Верховна Рада поповнилась двома новими нардепами: хто вони

Центральна виборча комісія зареєструвала Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука обраними народними депутатами України.

Про це ЦВК повідомляє у Facebook.

“Комісія на сьогоднішньому засіданні розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її народним депутатом України, обраним на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос", – ідеться у повідомленні.

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Крім того, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум.

Зазначається, що Шкрум була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Відтак, ЦВК визнала Богдана Лукашука, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку ВО "Батьківщина" під № 27, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Комісія також розглянула заяву та необхідні документи Лукашука й зареєструвала його народним депутатом України.

Центральна виборча комісія визнала Ташеву обраною народною депутаткою України – замість Івана Примаченка, який подав заяву про відмову від мандата.

До слова, 4 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.