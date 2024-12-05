Верховная Рада пополнилась двумя новыми нардепами: кто они

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Тамилу Ташеву и Богдана Лукашука избранными народными депутатами Украины.

Об этом ЦИК сообщает в Facebook.

Комиссия на сегодняшнем заседании рассмотрела документы Тамилы Ташевой и зарегистрировала ее народным депутатом Украины, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении депутатских полномочий Алены Шкрум.

Шкрум была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Следовательно, ЦИК признал Богдана Лукашука, следующего за очередностью кандидата в избирательном списке ВО "Батькивщина" под №27, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Комиссия также рассмотрела заявление и документы Лукашука и зарегистрировала его народным депутатом Украины.

Центральная избирательная комиссия признала Ташеву избранной народной депутатом Украины – вместо Ивана Примаченко, подавшего заявление об отказе от мандата.

К слову, 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.