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Вибори у Польщі ніяк не вплинуть на підтримку України — Туск

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Вибори у Польщі ніяк не вплинуть на підтримку України — Туск

Фото: Associated Press

У Кремлі розраховують розхитати ситуацію у Європі через вибори

Україна буде отримуватиме всесторонню підтримку, незалежно від того, як закінчаться майбутні вибори у Польщі.

Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив президент Європейської Ради у 2014-2019 роках Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що скоро у Польщі відбудуться вибори, а у Кремлі дуже розраховують на те, що в країнах Європи почнуться сварки між політиками та державами через ціни на енергоносії, втому від війни і дестабілізацію.

Разом з тим Туск запевнив, що незалежно від результатів виборів народ та влада Польщі будуть послідовними у підтримці України, а також будуть підтримувати Київ на міжнародній арені.

Він виловив впевненість, що діюча влада Польщі зробить все можливе для консолідації міжнародної спільноти на підтримку України. Туск заявив, що у Варшаві чудово розуміють потребу України у сучасній зброї та всебічній підтримці.

"Хочу вас запевнити, що на Польщу ви можете розраховувати незалежно від ситуації і аж до самої перемоги", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі спостерігається збільшення кількості прибулих українців, які виїздять через агресію Росію.

Крім того, ми раніше інформували, що Польщі заявили, що міністерка оборони Німеччини обіцяє висунути пропозицію уряду щодо Patriot.

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Дата публікації
Перегляди
272
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