Від дощів до морозів: як зміниться погода в Україні 20 лютого

Частину України омиє дощами, на півдні повітря прогріється до 10° тепла, а на сході – підморозить подекуди до -8°C.

В Україні у середу, 21 лютого, буде хмарно. У західних, північних, центральних та Харківській областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, в Карпатах та на північному сході країни – мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

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Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10° тепла; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та області 21 лютого також хмарно.

Очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Погода в Україні на 21 лютого / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві зафіксували температурний рекорд. Погода за вікном відповідала показникам, які притаманні квітню.

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