Від обстрілів окупантами Києва постраждали 29 дітей, четверо з них загинули

Окупанти вбивають цивільних людей, зокрема і дітей, обстрілюючи населені пункти України.
Внаслідок обстрілів окупантами Києва від почаку повномасштабного наступу РФ на Україну постраждали 29 дітей, 4 з них загинули.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрація.
"Внаслідок воєнних дій в місті постраждало 29 дітей, з них 4 загинули. Ворог відібрав їхнє право на щасливе дитинство. Ми обіцяємо, що побудуємо та відновимо нашу країну, адже наші діти повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за 97 днів широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали 689 дітей, з них 243 зазинули.
Читайте також:
- "Росія вкрала у них батьків і домівки": внаслідок вторгнення РФ 139 дітей в Україні досі - у розшуку
- Окупанти депортували до РФ понад 210 000 українських дітей - Денісова
- На тимчасово окупованій Херсонщині військові РФ масово та жорстоко ґвалтують дітей на очах у батьків - Денісова