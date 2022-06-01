Від обстрілів окупантами Києва постраждали 29 дітей, четверо з них загинули

Від обстрілів окупантами Києва постраждали 29 дітей, четверо з них загинули

Окупанти вбивають цивільних людей, зокрема і дітей, обстрілюючи населені пункти України.

Внаслідок обстрілів окупантами Києва від почаку повномасштабного наступу РФ на Україну постраждали 29 дітей, 4 з них загинули.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрація.

"Внаслідок воєнних дій в місті постраждало 29 дітей, з них 4 загинули. Ворог відібрав їхнє право на щасливе дитинство. Ми обіцяємо, що побудуємо та відновимо нашу країну, адже наші діти повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль, насильство та війна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за 97 днів широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали 689 дітей, з них 243 зазинули.

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