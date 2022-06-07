Від початку літа на водоймах загинуло 17 людей, з них – три дитини

Від початку літа на водоймах загинуло 17 людей, з них – три дитини

В Україні за перші шість днів літа на водоймах загинуло вже 17 людей.

ДСНС України попереджає громадян про нехтування правил безпеки на водоймах.

Рятувальники закликали громадян бути уважними під час відпочинку.

"Останні місяці, мабуть, довели всім, що варто цінувати кожну мить життя, дбати про особисту безпеку, ЖИТИ на зло ворогам. Ми страхаємося, коли чуємо черговий звук сирени, переживаючи, щоб ворожа ракета не відняла життя, а його віднімає вода, без зайвих зусиль – люди самі приходять", - йдеться у дописі.

Однак рятувальники також повідомляють про щасливі історії порятунку. Так, 6 червня на Хмельниччині вдалося врятувати двох підлітків.

"Хлопці 13-ти та 14-ти років вирішили спробувати свої сили на воді, але не розрахували… Ледве допливли до острівця на річці Південний Буг, а повернутися назад духу забракло. Про біду, в якій опинилися підлітки, рятувальників сповістив очевидець. Дітей доставили до берега та передали батькам", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, на Полтавщині заборонили судноплавство і вилов риби.

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