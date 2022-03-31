На Полтавщині заборонили судноплавство і вилов риби

На Полтавщині заборонили судноплавство і вилов риби

Заборона діятиме під час воєнного стану в країні.

У Полтавській області заборонили судноплавство і вилов риби у місцевих водоймах.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, в регіоні тимчасово призупиняють навігацію малих суден, а також промисловий, спортивний та любительський вилов риби. Діятиме заборона на час воєнного стану, який в Україні діє від 24 лютого, з початком повномасштабної війни Росії.

Зазначається, що виняток для судноплавства становлять судна Збройних сил, Національної поліції та інших органів державної влади.

Керівник регіону наголошує, що об’єктами уваги диверсантів ворога може бути також й інфраструктура, яка пов’язана з водоймами.

"Маємо гарантувати безпеку на водоймищах Полтавщини. Прошу із розумінням поставитися до цього. Таке рішення – заради безпеки жителів області й для того, щоб органи правопорядку та ЗСУ могли цілковито контролювати безпекову ситуацію в області", - наголосив Дмитро Лунін.

Як повідомлялося, у Полтавській області від п'ятниці, 25 березня, заборонено ходити до лісу. Це стосується цивільного населення у всіх громадах області. Виняток становлять транзитний транспорт, військові, правоохоронці, рятувальники, лісівники й інші відповідні служби та установи.

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