Відключень світла стане ще менше: у ДТЕК повідомили хороші новини

Сьогодні, 24 листопада, відключень світла має стати менше. Зокрема, йдеться про Київ, Київщину, Дніпропетровщину та Одещину.

Про це пише ДТЕК.

Відключення світла

Відключення світла

Відключення світла

Відключення світла

Як зазначається, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, в Україні буде застосовано одну чергу відключень. Графіки відключень світла діятимуть лише декілька годин. Українським споживачам обмежуватимуть електропостачання від 14:00 до 18:00.

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