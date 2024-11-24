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Відключень світла стане ще менше: у ДТЕК повідомили хороші новини

Відключень світла стане ще менше: у ДТЕК повідомили хороші новини

Відключення світла / freepik.com

Ситуація в енергосистемі дозволяє щещо зменшити обсяг відключень.

Сьогодні, 24 листопада, відключень світла має стати менше. Зокрема, йдеться про Київ, Київщину, Дніпропетровщину та Одещину.

Про це пише ДТЕК.

Відключення світла / ©
Відключення світла
Відключення світла / ©
Відключення світла
Відключення світла / ©
Відключення світла
Відключення світла / ©
Відключення світла

Як зазначається, від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада. 

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, в Україні буде застосовано одну чергу відключень. Графіки відключень світла діятимуть лише декілька годин. Українським споживачам обмежуватимуть електропостачання від 14:00 до 18:00.

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