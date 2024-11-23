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Відключення світла 24 листопада: графіки діятимуть лише декілька годин

Відключення світла 24 листопада: графіки діятимуть лише декілька годин

Відключення світла в Україні / колаж ТСН.ua

Українським споживачам відключатимуть електропостачання від 14:00 до 18:00.

У неділю, 24 листопада, в Україні буде застосовано одну чергу відключень. Графіки відключень світла діятимуть лише декілька годин. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Українським споживачам відключатимуть електропостачання від 14:00 до 18:00.

Однак, час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках обленерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада

Енергетики звертаються з проханням не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні можуть застосовувати лише одну чергу відключень світла, а окремі дні можуть пройти взагалі без обмежень у використанні електроенергії. 

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