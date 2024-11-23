У Франції наголосили, що "червоних ліній" у допомозі Україні немає

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що для підтримки України не існує "червоних ліній".

В інтерв'ю BBC він зазначив, що Україна має право використовувати французькі ракети далекого радіусу дії для самооборони, але не підтвердив, чи вже було застосовано цю зброю.

"Принцип було встановлено… наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", — сказав він в ексклюзивному інтерв'ю в неділю Лорі Кюнсберг.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше цього року висловив готовність дозволити використання французьких ракет проти Росії. Водночас коментарі міністра закордонних справ Жан-Ноеля Барро набувають особливого значення, оскільки вони пролунали невдовзі після першого застосування Україною ракет великої дальності США та Великобританії. Барро, який минулої п’ятниці провів переговори в Лондоні з главою МЗС Великобританії Девідом Леммі, наголосив, що західні партнери не повинні обмежувати допомогу Україні у протистоянні з Росією та не мають встановлювати жодних "червоних ліній".

На запитання, чи це взагалі може означати участь французьких військ у бойових діях, він відповів: "Ми не виключаємо жоден варіант".

"Ми підтримуватимемо Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на карту поставлено нашу безпеку. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи", – сказав він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив відкритість до запрошення України приєднатися до НАТО, як того прагне президент Володимир Зеленський. Він зазначив:

“Ми відкриті для запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, а також друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій”.

Барро також підкреслив необхідність збільшення оборонних витрат західних країн, заявивши: “Звичайно, нам доведеться витрачати більше, якщо ми хочемо зробити більше, і я думаю, що нам доведеться зіткнутися з цими новими викликами”.

Нагадаємо, що на думку Жана-Ноеля Барро, Путін "розмахує" новою ядерною доктриною, щоб злякати Захід. Францію не лякають зміни в ядерній доктрині Росії, оголошені напередодні кремлівським диктатором Путіним.