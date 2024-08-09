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Відключення світла на 10 серпня: де і коли не буде електрики

Відключення світла на 10 серпня: де і коли не буде електрики

Відключення світла в Україні / Фото: pixabay.com

В "Укренерго" звернулися до споживачів.

У суботу, 10 серпня, відключення світла в Україні застосовуватися не будуть.

Про це повідомили в “Укренерго”.

У разі зміни ситуації, про заходи обмеження повідомлять додатково. За можливості, споживачів закликають користуватися потужними електроприладами від 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, в "Укренерго" відповіли, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку.

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