Відключення світла на 10 серпня: де і коли не буде електрики

В "Укренерго" звернулися до споживачів.
У суботу, 10 серпня, відключення світла в Україні застосовуватися не будуть.
Про це повідомили в “Укренерго”.
У разі зміни ситуації, про заходи обмеження повідомлять додатково. За можливості, споживачів закликають користуватися потужними електроприладами від 11:00 до 15:00.
Нагадаємо, в "Укренерго" відповіли, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку.
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