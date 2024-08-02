Відключення світла в Україні 2 серпня: "Укренерго" зробило заяву

Сьогодні, 2 серпня, в Україні відключення не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 484 населені пункти. Користуватись потужними електроприладами краще від 11:00 до 15:00. Споживання продовжує зберігатись на одному рівні", — йдеться у повідомленні відомства.

Оскільки енергосистема досі відновлюється після восьми масованих атак росіян і на енергооб’єктах все ще тривають аварійні та планові ремонти.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти.

"Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській та Чернігівській областях", — йдеться у повідомленні.

Чого очікувати українцям взимку, чи будуть блекаути — читайте у новині.

Читайте також: