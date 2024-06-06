Відключення світла в Україні 7 червня: що відомо

"Укренерго" попереджає про дефіцит в енергосистемі. Тож відключення світла 7 червня знову будуть по всій Україні.

У п'ятницю, 7 червня, в енергосистемі України прогнозується дефіцит електроенергії протягом усієї доби. Через це будуть діяти ліміти на споживання електроенергії для кожної області від 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Для дотримання встановлених лімітів обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень як для промислових, так і для побутових споживачів.

"Укренерго" також попереджає, що у разі перевищення лімітів споживання можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів. Тому важливо дотримуватися встановлених обмежень та раціонально використовувати електроенергію.

Нагадаємо, напередодні, 6 червня, "Укренерго" також запроваджувало ліміти на споживання електроенергії в усіх регіонах країни.

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