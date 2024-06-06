Німеччина готується до війни: в уряді розробили детальний план

Згідно з цим планом, у разі війни війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг.

Німецький уряд оприлюднив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо загальної оборони", який передбачає обов'язкову службу для призовників, створення надзвичайного резерву продуктів та навіть можливість евакуації населення.

Про це повідомляє видання Bild.

Згідно з цим планом, у разі війни війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу.

Також буде відновлено скасовану у 2011 році в Німеччині обов'язкову військову службу для призовників.

"Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено розділяти сім'ї", - повідомляють подробиці цього плану журналісти Bild.

Для захисту від повітряних атак підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метро мають використовуватися як тимчасові укриття для населення.

Лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу.

Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі, при цьому зерно (пшениця, жито та овес) буде зберігатися у секретних місцях. Існуватиме також надзвичайний резерв, а саме рис або бобові, для забезпечення населення, особливо в містах, одним гарячим обідом на день.

Влада також може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для потреб оборони.

Служба зайнятості може зобов'язати громадян віком від 18 років працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Поки Німеччина захищається, Бундестаг не повинен розпускатися.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що країна повинна до 2029 року підготуватися до війни.

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