Германия готовится к войне: в правительстве разработали детальный план

Согласно этому плану, в случае войны войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг.

Немецкое правительство обнародовало новый военный план под названием "Рамковая директива по общей обороне", предусматривающий обязательную службу для призывников, создание чрезвычайного резерва продуктов и даже возможность эвакуации населения.

Об этом сообщает издание Bild.

Согласно этому плану, в случае войны войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера.

Также будет восстановлена отмененная в 2011 году в Германии обязательная военная служба для призывников.

"Власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых районов страны. При этом запрещено разделять семьи", — сообщают подробности этого плана журналисты Bild.

Для защиты от воздушных атак подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться как временные укрытия для населения.

Больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени.

Министерство продовольствия может нормировать распределение пищи, при этом зерно (пшеница, рожь и овес) будет храниться в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв, а именно рис или бобовые для обеспечения населения, особенно в городах, одним горячим обедом в день.

Власти также могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.

Служба занятости может обязать граждан в возрасте от 18 лет работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях.

Пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться.

Напомним, накануне министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что страна должна к 2029 году подготовиться к войне.

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