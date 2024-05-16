Відключеня світла: сайти YASNO та ДТЕК не працюють - де знайти графіки

У четвер, 16 травня, на тлі запровадження по всій Україні графіків погодинних відключень світла не працюють сайти YASNO та ДТЕК. Причина - велике навантаження користувачів.

Проблеми із завантаженням сайтів спостерігаються від ранку. Час від часу вони працюють, але не стабільно.

"Шановні клієнти! Наразі спостерігається велике навантаження на сайт. Дочекайтесь, будь ласка, автоматичного завантаження сторінки. Вибачте за незручності", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Під час входу на веб-сайт YASNO з'являється повідомлення про помилку 502.

Де знайти графіки відключення світла

Графіки відключення світла можна знайти у чат-боті YASNO в телеграмі. Для цього:

перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Також глянути, де і коли вимикатимуть світло, можна на офіційних сайтах обленерго.

Нагадаємо, 16 травня у Києві запроваджено погодинні відключення світла в Києві. Де і як шукати графіки.

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