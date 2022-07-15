Вихідні будуть з температурним контрастом: прогноз погоди в Україні на 16-17 липня

Погода буде мінливо хмарною та у деяких регіонах з короткочасними грозовими дощами.

Вихідними, 16-17 липня, в Україні очікується температурний контраст - вдень від 19-24° на півночі до 31-32° на півдні та сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 16 липня у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях буде без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 21-26°. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У неділю, 17 липня, вночі на Правобережжі, вдень на Лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній та східній частинах 15-20°, вдень 19-24°, на півдні та сході країни 26-31°.

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У Києві 16 липня буде сухо. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°. У неділю, 17 липня, у столиці місцями ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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