Вихідні принесуть до України сильні морози: ДСНС попереджає про ожеледицю й хуртовини

Якщо 13 грудня йде сніг, то зима буде холодною і морозною / Pexels

На сході країни похолоднішає до -19.

В Україну йдуть морози. Погода 21-22 грудня різко погіршиться. На сході країни вночі температура опуститься до -19 градусів. ДСНС попереджає про сильні вітри та ожеледицю.

Такі дані оприлюднив Укргідрометцентр.

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Найближчими днями в Україні буде похмура погода зі снігом. Стовпчик термометра не опускатиметься нижче 0-2 градусів морозу. Проте вночі температура вже впаде до -4 градусів.

Водночас, уже від вівторка, 21 грудня, по всій країні суттєво похолоднішає. На сході очікується до -10 градусів вдень, та до -13вночі, на півдні — 4 градуси морозу, вночі — 6 градусів із позначкою "мінус". У північних областях вдень очікується похолодання -11, вночі -14. На заході України до -7 вдень та до -10 вночі, у центральних областях вдень до -8, вночі до -12.

У Києві 21 грудня вдень очікується до -7 градусів, проте з приходом ночі температура знизиться до -12.

Вже від 22 грудня мороз посилиться. На сході країни, зокрема у Харківській та Луганській областях похолоднішає до -19. У Донецькій області вночі очікується до -17. Вдень трохи тепліше — 13 градусів морозу.

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На півночі України 22 грудня очікується до -16, вдень до -11. У західних областях та на півдні країни вночі прогнозують до -14, а вдень — удвічі менше — 7 градусів морозу, у центральних регіонах уночі до -16, вдень до -8.

У Києві стовпчики термометрів 22 грудня опустяться до -12 вночі, вдень -7.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про сильні пориви вітру вже в неділю, 19 грудня. Вони сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах — 25-30 м/с.

Повідомляється, що на дорогах більшості областей буде ожеледиця. У північно-східній частині країні вдень дмутимуть хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області 19 грудня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики пояснили, що зміна погоди пов'язана з приходом до України з районів країн Балтії та Білорусі активного циклону. Він принесе з собою сніг і мокрий сніг, а на північному заході — з дощем.

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