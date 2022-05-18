"Влада здала місто": російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки

На окупованих територіях загарбники держави-терористки займаються розповсюдженням неправдивої інформації.

Мешканці населених пунктів, які тимчасово захопили росіяни, повідомляють про спеціально завезених людей, що цим займаються. Зокрема, так звані російські "шептуни" з'явилися у Мелітополі.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Мелітопольці повідомляють, що вони намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів. Серед таких:

"На початку війни влада здала місто",

"Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",

"Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".

Зазначаєтья, що ці ворожі послання країни-агресорки орієнтовані на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками, а також не довірялии легітимній українській владі.

Як повідомлялося, мешканці окупованого Мелітополя зазначають, що у місті з'явилося багато незнайомих людей. Вони розповсюджують плітки. Привезені "працюють" на міських ринках, у скверах та парках: підсідають до місцевих мешканців і виводять їх на розмови. Таким чином прагнуть нав’язати думки про те, що Україна вже забула про Мелітополь.

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