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"Влада здала місто": російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки

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"Влада здала місто": російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки

Фото: УНІАН

На окупованих територіях загарбники держави-терористки займаються розповсюдженням неправдивої інформації.

Мешканці населених пунктів, які тимчасово захопили росіяни, повідомляють про спеціально завезених людей, що цим займаються. Зокрема, так звані російські "шептуни" з'явилися у Мелітополі.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Мелітопольці повідомляють, що вони намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів. Серед таких:

  • "На початку війни влада здала місто",
  • "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",
  • "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".

Зазначаєтья, що ці ворожі послання країни-агресорки орієнтовані на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками, а також не довірялии легітимній українській владі. 

Як повідомлялося, мешканці окупованого Мелітополя зазначають, що у місті з'явилося багато незнайомих людей. Вони розповсюджують плітки. Привезені "працюють" на міських ринках, у скверах та парках: підсідають до місцевих мешканців і виводять їх на розмови. Таким чином прагнуть нав’язати думки про те, що Україна вже забула про Мелітополь.

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