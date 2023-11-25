Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у суботу, 25 листопада, вшанували пам'ять жертв Голодомору у 90-ті роковини трагедії.

Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

"Сьогодні звучатимуть наші молитви. І звучатимуть наші слова на захист справедливості. І буде видно нашу солідарність – солідарність усіх вільних людей, які запалять свічки пам’яті на знак того, що Україна ніколи не забуде своїх людей, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом. І коли в ніч перед днем пам’яті жертв геноциду звучала робота нашої ППО, коли працює зброя наших воїнів для захисту життя України, коли наші рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і допомагають людям, ми знаємо, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити.

Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомору / Фото: Telegram

Україна збережеться. І буде вільною. І йтиме шляхом свободи разом із тими у світі, кого поважає і хто поважає нашу державу. Це лише наш вибір – і так завжди буде.

Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомор / Фото: Telegram

Сьогодні молитви, прагнення до справедливості та вогонь, що символізує нашу національну пам’ять, об’єднає українську націю. Ми ніколи не забудемо того, через що довелося пройти Україні. І обов’язково зупинимо новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю.

Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомор / Фото: Telegram

Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомор / Фото: Telegram

Вічна памʼять усім жертвам Голодомору-геноциду! Вічна вдячність усім, хто боровся й бореться за свободу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців у 90-ті роковини Голодомору.

Читайте також: