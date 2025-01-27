Ворог просунувся на Покровському напрямку - DeepState

Протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні також вказується, що ворог просунувся біля кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог окупував Времівку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни почали наступ на ще одному напрямку.

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