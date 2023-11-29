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Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування два підводні човни: чим це загрожує

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування два підводні човни: чим це загрожує

Ілюстративне фото. Рівень ракетної загрози з Чорного моря - високий / Фото: соцмережі

З погіршенням погоди ворог завів в пункти базування надводний ракетоносій.

На бойовому чергуванні в Чорному морі  лишаються 2 підводних човни. Їх спорядження - до 8 ракет типу "Калібр".

Про це у соціальних мережах інформують Сили оборони півдня. 

Рівень ракетної загрози - на рівні "високий".

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і зухвалий. Виявлення пусків з підводних ракетоносіїв ускладнено. Оперативно переходьте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

"Сили оборони напоготові Бережіть себе  так само пильно, як ми бережемо Україну!", - резюмують українські військові.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині спрацювала система ППО через ворожі безпілотники

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