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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворожий дрон вбив 12-річну Маргариту: в ліцеї розповіли, якою була загибла дівчинка

12-річна Маргарита Тітаренко загинула внаслідок російського удару по житловому будинку.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака на Дніпропетроську область

Зруйнований будинок у Дніпропетровській області внаслідок російськох атаки у ніч проти 29 квітня

Вночі 29 квітня російські окупанти вдарили «шахедом» по житловому будинку в Самарському районі Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 12-річна Маргарита Тітаренко.

Про це повідомили в Губинському ліцеї.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою», — розповіла адміністрація ліцею.

Маргарита була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, також вона активно брала участь в заходах у будинку культури.

Загибла Маргарита Тітаренко

Загибла Маргарита Тітаренко

«Ми пам’ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою. У цей жалобний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, усім, хто знав Маргариту. Світла пам’ять про неї назавжди збережеться у наших серцях. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи», — додали в Губинському ліцеї.

Нагадаємо, ДСНС повідомляли, що внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка та постраждали 6-річна дівчинка та двоє дорослих.

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