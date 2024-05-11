Воїни ЗСУ показали відбиття ворожого штурму на Донеччині (відео)

Кадри були зняті на ділянці фронту на Донеччині.

Українські військові показали кадри відбиття штурму російських окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео було розміщене на сторінці Сухопутних військ.

Військові вказують, що кадри були зняті у Тернах на ділянці фронту, де вдалося стабілізувати ситуацію після 11 діб щоденних атак ворога.

"Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку", - йдеться у повідомленні.

Воїни ЗСУ показали відбиття ворожого штурму на Донеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ зупинили просування окупантів на Харківщині, проте бої тривають.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт дав відповідь, коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті.

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