ВР скасувала військовий збір із зарплат українських захисників

Нардепи звільнили українських захисників від сплати військового збору.

Верховна Рада ухвалила закон, за яким зарплати українських захисників не будуть підлягати оподаткуванню військовим збором.

Про це голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов повідомив у Телеграм.

Йдеться про військовослужбовців:

ЗСУ;

Нацгвардії;

правоохоронних органів;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки України;

МВС;

Держприкордонслужби;

Управління державної охорони;;

Держспецзв'язку.

"Законом 7432 скасували сплату військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших військових формувань та інших осіб – у разі їх участі у відсічі та стримуванні збройної агресій Росії в умовах воєнного стану", – зазначив він.

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують списувати кредити на знищені внаслідок війни автомобілі.

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