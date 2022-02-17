"Я любила тебе, як могла": що відомо про жінку, яка кинулася під поїзд в Одесі

"Я любила тебе, як могла": що відомо про жінку, яка кинулася під поїзд в Одесі

Загибла працювала бухгалтером і виховувала сина.

З’явилися нові подробиці трагедії, яка сталася 15 лютого на Слобідці (Одеса). Там жінка кинулася під поїзд, залишивши передсмертну записку. Зі слів машиніста, жінка раптово вийшла на колії перед наближенням локомотиву і хоч він загальмував, через коротку відстань це виявилось марним. Жінка отримала смертельні травми.

Як розповіли сусіди жінки журналістам "Новини.LIVE Odesa", загиблу звали Олена, вона працювала головним бухгалтером однієї з міських лікарень.

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Передсмертна записка була адресована її 17-річному сину Олександру.

“Я любила тебе, як могла. Я загнала себе у глухий кут. Просто немає сенсу далі жити…” - було написано у записці.

"Вона намагалася давати своєму єдиному сину все найкраще. Гарний коледж, де він добре вчиться. Наразі навчається у вищому навчальному закладі на бюджеті, на фізико-хімічному факультеті, куди вступив самостійно. Мама йому допомагала підготуватися до іспитів, вони розбирали разом біологію, фізику. Взаємини між сином та матір'ю були звичайні. Сім'я не п'є, вихована, вели нормальний спосіб життя. Багато читали як син, так і його мама. Завжди було про що поговорити, товариська та активна сім'я", – розповіла знайома загиблої.

З'ясувалося, що Олена брала в кредит великі суми грошей. На думку знайомих, це основна причина відчайдушного кроку, на який наважилася жінка.

"Навіщо вона їх брала – ніхто не знає. Які у неї були проблеми, залишилися лише припущення. У них було все – житло, їжа, гарна робота. Про свої проблеми ніколи нікому не розповідала. Якби розповіла – ми б їй допомогли", – додає сусідка Олени.

Зі своїм чоловіком загибла розлучилася більше ніж 15 років тому, він давно проживає в іншій країні.

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